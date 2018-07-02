В Кривом Роге напали на организатора местного Марша равенства

Борис Золотченко (фото - Гей-Альянс Украина)

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Как утверждают в организации Гей-Альянс, полиция отказалась приезжать на место нападения

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Вечером в воскресенье, 1 июля, в Кривом Роге напали на главу организационного комитета фестиваля КривбасПрайд, в рамках которого планируется проведения Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает организация Гей-Альянс Украины.

На Бориса Золотченко напали около главного корпуса педагогического университета, когда он с друзьями возвращался домой после заседания оргкомитета.

Свидетели вызвали полицию. Через несколько минут им перезвонил человек, который представился сотрудником райотдела, и сообщил, что на место преступления никто не приедет, а свидетелей могут опросить только в райотделе.

Золотченко находится в больнице. За год это второе нападение на него - в январе дело закрыли из-за "отсутствия подозреваемых".

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