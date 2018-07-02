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02.07.2018, 09:30

В Кривом Роге напали на организатора местного Марша равенства

В Кривом Роге напали на организатора местного Марша равенства - Фото
Борис Золотченко (фото - Гей-Альянс Украина)

Как утверждают в организации Гей-Альянс, полиция отказалась приезжать на место нападения

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Вечером в воскресенье, 1 июля, в Кривом Роге напали на главу организационного комитета фестиваля КривбасПрайд, в рамках которого планируется проведения Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает организация Гей-Альянс Украины. 

На Бориса Золотченко напали около главного корпуса педагогического университета, когда он с друзьями возвращался домой после заседания оргкомитета. 

Свидетели вызвали полицию. Через несколько минут им перезвонил человек, который представился сотрудником райотдела, и сообщил, что на место преступления никто не приедет, а свидетелей могут опросить только в райотделе. 

Золотченко находится в больнице. За год это второе нападение на него - в январе дело закрыли из-за "отсутствия подозреваемых". 

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Теги: кривой рог, нападение, организатор, марш равенства
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