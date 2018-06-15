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15.06.2018, 12:24

В Кривом Роге у больницы нашли тело девушки без одежды: фото

В Кривом Роге у больницы нашли тело девушки без одежды: фото - Фото
Фото: 1kr.ua

По данным полиции, на шее 21-летней девушки были обнаружены ссадины и синяки

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14 июня в Кривом Роге возле 9-й горбольницы обнаружено тело женщины. На ней не было одежды, передает Первый Криворожский.

Сотрудники следственно-оперативной группы полиции работают на месте происшествия.

В Криворожском отделе полиции факт случившегося подтверждают.

Обстоятельства смерти устанавливаются.

Тело женщины направили на экспертизу.

На шее девушки были обнаружены ссадины и синяки.

Фото: 1kr.ua

Девушке был 21 год.

Депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник сообщил в Facebook, что это уже не первый случай нападения на девушек за последнее время.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге полиция открыла производство против супружеской пары, которую подозревают в сексуальной эксплуатации своей 4-летней дочери для создания порнографических видео. 

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Теги: кривой рог, убийство, девушка, тело девушки
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