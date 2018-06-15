В Кривом Роге у больницы нашли тело девушки без одежды: фото

14 июня в Кривом Роге возле 9-й горбольницы обнаружено тело женщины. На ней не было одежды, передает Первый Криворожский.
Сотрудники следственно-оперативной группы полиции работают на месте происшествия.
В Криворожском отделе полиции факт случившегося подтверждают.
Обстоятельства смерти устанавливаются.
Тело женщины направили на экспертизу.
На шее девушки были обнаружены ссадины и синяки.
Фото: 1kr.ua
Девушке был 21 год.
Депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник сообщил в Facebook, что это уже не первый случай нападения на девушек за последнее время.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге полиция открыла производство против супружеской пары, которую подозревают в сексуальной эксплуатации своей 4-летней дочери для создания порнографических видео.