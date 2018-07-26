В Кривом Роге из-за смерти в больнице участника боевых действий в Донбассе Владимира Близнюка, который объявлял голодовку из-за отсутствия средств на медикаменты, открыли уголовное дело. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сообщение Криворожского отделения полиции.

Согласно сообщению, производство открыто по статье за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником (ч. 1 ст. 140 УК).

В свою очередь, в полиции не комментируют ход расследования.

6 июля дочь Близнюка написала в Facebook, что у ее отца последняя стадия декомпенсационного цирроза печени.

Стоит отметить, что главный врач 16 городской больницы Кривого Рога , где скончался близнюк, Игорь Крыштопа также является депутатом местного горсовета от партии Оппозиционный блок.

Местное издание Днепроград сообщало, что Крыштопа называл причиной смерти Близнюка наркотики, которые он якобы принимал в туалетах больницы.

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8 июля в Кривом Роге скончался участник боевых действий в Донбассе Владимир Близнюк.

Примерно за 10 дней до смерти Близнюк объявлял голодовку из-за того, что, по словам бывшего военного, в больнице ему отказали в бесплатном предоставлении лекарств.