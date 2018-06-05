В Кропивницком около банка произошел взрыв

Сегодня ночью в Кропивницком около входа в банк произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Кировоградской области.
Неизвестное взрывное устройство сработало на пороге здания. Поврежден банкомат и стеклопакет. Незначительные повреждения у припаркованных рядом машин.
Люди не пострадали. Отмечается, что у банка есть техническая и физическая охрана.
Инцидент квалифицировали как хулиганство.
По информации местного издания Перша електронна газета, это была попытка ограбления банкомата.