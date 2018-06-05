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05.06.2018, 10:28

В Кропивницком около банка произошел взрыв

В Кропивницком около банка произошел взрыв - Фото
Фото: persha.kr.ua

Поврежден банкомат и стеклопакет; местные СМИ сообщают, что это была попытка ограбления банкомата

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Сегодня ночью в Кропивницком около входа в банк произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Кировоградской области. 

Неизвестное взрывное устройство сработало на пороге здания. Поврежден банкомат и стеклопакет. Незначительные повреждения у припаркованных рядом машин. 

Люди не пострадали. Отмечается, что у банка есть техническая и физическая охрана. 

Инцидент квалифицировали как хулиганство. 

По информации местного издания Перша електронна газета, это была попытка ограбления банкомата. 

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Теги: взрыв, банк, кропивницкий, банкомат
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