В Кропивницком около банка произошел взрыв

Фото: persha.kr.ua

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Поврежден банкомат и стеклопакет; местные СМИ сообщают, что это была попытка ограбления банкомата

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Сегодня ночью в Кропивницком около входа в банк произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Кировоградской области.

Неизвестное взрывное устройство сработало на пороге здания. Поврежден банкомат и стеклопакет. Незначительные повреждения у припаркованных рядом машин.

Люди не пострадали. Отмечается, что у банка есть техническая и физическая охрана.

Инцидент квалифицировали как хулиганство.

По информации местного издания Перша електронна газета, это была попытка ограбления банкомата.