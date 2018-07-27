В Крыму россиянин довел до инсульта женщину, держа ее взаперти

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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73-летняя пенсионерка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии

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В Симферополе временно оккупированного Крыма россиянин довел до инсульта пенсионерку, держа ее взаперти. Об этом сообщают Крым. Реалии.

Так называемое управление Следкома РФ по Крыму открыло "уголовное дело" о нарушении прав 73-летней жительницы Симферополя, которую незаконно лишили свободы в ее доме.

"В симферопольской больнице в крайне тяжелом состоянии находится 73-летняя женщина. Истощенную пожилую местную жительницу с инсультом привез мужчина, который последнее время жил у нее в доме. Мужчина приехал из другого региона к дочери пенсионерки, с которой познакомился в социальных сетях, а после ее смерти запер одинокую пожилую женщину и не пускал к ней ни друзей, ни соседей, которые хотели уточнить, в каком она состоянии", – говорится в сообщении.

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.