Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.07.2018, 09:42

В Крыму россиянин довел до инсульта женщину, держа ее взаперти

В Крыму россиянин довел до инсульта женщину, держа ее взаперти - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

73-летняя пенсионерка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии

Реклама
Реклама

В Симферополе временно оккупированного Крыма россиянин довел до инсульта пенсионерку, держа ее взаперти. Об этом сообщают Крым. Реалии.

Так называемое управление Следкома РФ по Крыму открыло "уголовное дело" о нарушении прав 73-летней жительницы Симферополя, которую незаконно лишили свободы в ее доме.

"В симферопольской больнице в крайне тяжелом состоянии находится 73-летняя женщина. Истощенную пожилую местную жительницу с инсультом привез мужчина, который последнее время жил у нее в доме. Мужчина приехал из другого региона к дочери пенсионерки, с которой познакомился в социальных сетях, а после ее смерти запер одинокую пожилую женщину и не пускал к ней ни друзей, ни соседей, которые хотели уточнить, в каком она состоянии", – говорится в сообщении.

Читайте мнение: Суициды по-российски - о  смертях в Симферопольском СИЗО

РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, россиянин, инсульт, пенсионерка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Идентифицированы уже более девяти тысяч предателей в Крыму
Политика Идентифицированы уже более девяти тысяч предателей в Крыму
Комитет Сената США утвердил резолюцию по Крыму: санкции остаются
Политика Комитет Сената США утвердил резолюцию по Крыму: санкции остаются
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 