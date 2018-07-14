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14.07.2018, 22:39

В Луганской области под землей заблокированы почти 90 шахтеров

В Луганской области под землей заблокированы почти 90 шахтеров - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Из-за грозы обесточена шахта

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В поселке Тошковка Луганской области из-за грозы обесточена шахта. В результате почти 90 горняков остались заблокированными под землей. Об этом сообщает в Facebook Луганское энергетическое объединение.

Подача электричества в шахту прекратилась вечером 14 июля. Для восстановления электроснабжения шахты "Тошковская" и спасения горняков прибыли ремонтные бригады.

Кроме того, из-за плохих погодных условий произошло обесточивание в Северодонецке Луганской области. Без света в городе остались 2304 потребителей.

В Луганском энергетическом объединении допустили, что из-за непогоды проблем с электричеством может быть больше.

5 июля сообщалось, что состояние экологической ситуации во временно оккупированной Горловке Донецкой области определяется как угрожающее, характеризующееся увеличением количества смертей среди местных жителей от токсического отравления метаном и загрязнения источников питьевой воды. По данным военных экспертов, такая ситуация возникла в связи с закрытием шахт и остановкой добычи угля. В результате наблюдается процесс подъема шахтных вод и затопление нижних шахтных горизонтов. 

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Теги: шахта, шахтеры
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