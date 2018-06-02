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02.06.2018, 06:02

В Луганской области полиция изъяла арсенал оружия и боеприпасов

В Луганской области полиция изъяла арсенал оружия и боеприпасов - Фото
Фото: Нацполиция

В закопанном мешке были осветительные мины, артснаряды, патроны, гранаты и дымовые шашки

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В районе пасеки в поселке Раздольное Старобельского района Луганской области полиция изъяла арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Согласно сообщению, полиция с СБУ и работниками ГСЧС по наводке мужчины выехали по адресу и обнаружили в лесу закопанный мешок, в котором находились:

  • три ПГ-7С,
  • дымовая шашка,
  • осветительная мина СМ11,
  • три артснаряда,
  • 30 УЗРГМ,
  • 8 запалов УДО,
  • 40 ВОГ 25,
  • 12 гранат Ф1 без запала,
  • 19 гранат РГД-5 без запала,
  • граната РГО без запала
  • 7 гранат РГН без запала.
  • 7700 патронов,
  • 28 рожков с патронами 5,45 мм в каждом по 15 патронов,
  • 7 пустых магазинов к пулемету,
  • 3 пустых магазина с АК,
  • 2 магазина 7,62 мм с 30 патронами,
  • 3 магазина с 30 патронами 5,45 мм,
  • выстрелы РПГ.
В Луганской области полиция изъяла арсенал оружия и боеприпасов

Отмечается, что часть боеприпасов вывезли на полигон и обезвредили работники ГСЧС, остальные - направили на исследование.

В Луганской области полиция изъяла арсенал оружия и боеприпасов
Фото: Нацполиция
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Теги: Донбасс, оружие, луганская область, арсенал оружия
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