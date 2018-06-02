В Луганской области полиция изъяла арсенал оружия и боеприпасов

Фото: Нацполиция
В закопанном мешке были осветительные мины, артснаряды, патроны, гранаты и дымовые шашки
В районе пасеки в поселке Раздольное Старобельского района Луганской области полиция изъяла арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Согласно сообщению, полиция с СБУ и работниками ГСЧС по наводке мужчины выехали по адресу и обнаружили в лесу закопанный мешок, в котором находились:
- три ПГ-7С,
- дымовая шашка,
- осветительная мина СМ11,
- три артснаряда,
- 30 УЗРГМ,
- 8 запалов УДО,
- 40 ВОГ 25,
- 12 гранат Ф1 без запала,
- 19 гранат РГД-5 без запала,
- граната РГО без запала
- 7 гранат РГН без запала.
- 7700 патронов,
- 28 рожков с патронами 5,45 мм в каждом по 15 патронов,
- 7 пустых магазинов к пулемету,
- 3 пустых магазина с АК,
- 2 магазина 7,62 мм с 30 патронами,
- 3 магазина с 30 патронами 5,45 мм,
- выстрелы РПГ.
Отмечается, что часть боеприпасов вывезли на полигон и обезвредили работники ГСЧС, остальные - направили на исследование.
Фото: Нацполиция
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