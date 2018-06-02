В Луганской области полиция изъяла арсенал оружия и боеприпасов

Фото: Нацполиция

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В закопанном мешке были осветительные мины, артснаряды, патроны, гранаты и дымовые шашки

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В районе пасеки в поселке Раздольное Старобельского района Луганской области полиция изъяла арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Согласно сообщению, полиция с СБУ и работниками ГСЧС по наводке мужчины выехали по адресу и обнаружили в лесу закопанный мешок, в котором находились:

три ПГ-7С,

дымовая шашка,

осветительная мина СМ11,

три артснаряда,

30 УЗРГМ,

8 запалов УДО,

40 ВОГ 25,

12 гранат Ф1 без запала,

19 гранат РГД-5 без запала,

граната РГО без запала

7 гранат РГН без запала.

7700 патронов,

28 рожков с патронами 5,45 мм в каждом по 15 патронов,

7 пустых магазинов к пулемету,

3 пустых магазина с АК,

2 магазина 7,62 мм с 30 патронами,

3 магазина с 30 патронами 5,45 мм,

выстрелы РПГ.

Отмечается, что часть боеприпасов вывезли на полигон и обезвредили работники ГСЧС, остальные - направили на исследование.

Фото: Нацполиция