В Луганской области суд вынес приговор информатору боевиков

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Уроженец Счастья в течение осени 2017 года передавал боевикам информакцию о дислокации, численности, маршрутах передвижения сил и средств АТО

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Новоайдарский районный суд приговорил пособника террористической организации ЛНР к трем годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что уроженец Счастья Луганской области в течение осени 2017 года собирал информацию о дислокации, численности, маршрутах передвижения сил и средств антитеррористической операции. Полученные сведения информатор посылал по электронной почте террористической организации МГБ ЛНР.

Информатор признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 (Террористический акт) УК. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Также Лисичанский городской суд приговорил жителя одного из населенных пунктов Луганской области, который собирал информацию о дислокации, маршрутах передвижения сил и средств антитеррористической операции, к четырем годам и двум месяцам заключения.