Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.06.2018, 18:25

В Луганской области суд вынес приговор информатору боевиков

В Луганской области суд вынес приговор информатору боевиков - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Уроженец Счастья в течение осени 2017 года передавал боевикам информакцию о дислокации, численности, маршрутах передвижения сил и средств АТО

Реклама
Реклама

Новоайдарский районный суд приговорил пособника террористической организации ЛНР к трем годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что уроженец Счастья Луганской области в течение осени 2017 года собирал информацию о дислокации, численности, маршрутах передвижения сил и средств антитеррористической операции. Полученные сведения информатор посылал по электронной почте террористической организации МГБ ЛНР.

Информатор признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 (Террористический акт) УК. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Также Лисичанский городской суд приговорил жителя одного из населенных пунктов Луганской области, который собирал информацию о дислокации, маршрутах передвижения сил и средств антитеррористической операции, к четырем годам и двум месяцам заключения.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: боевики, приговор, информатор, счастье
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Молдове осудили 8 боевиков ЛНР/ДНР
Происшествия В Молдове осудили 8 боевиков ЛНР/ДНР
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 