В Лукьяновском СИЗО умер арестованный - СМИ

Фото: LIGA.net

commenthover

По информации СМИ, арестованный умер от повреждения внутренних органов

Реклама

Реклама

2 сентября в Киевском следственном изоляторе нашли мертвым арестованного по подозрению в хранении наркотических веществ. Об этом сообщает Левый берег со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По результатам судмедэкспертизы, проведенной 3 сентября, причиной смерти стало повреждение внутренних органов. Инцидент расследуют по ч.2 ст.121 УК - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.

В Лукьяновском СИЗО после бунта заключенных "торнадовцев" объявили подозрение и взяли под стражу сотрудников изолятора.

В ходе следствия было установлено, что "торнадовцы" при помощи работников СИЗО устроили массовые беспорядки в следственном изоляторе.