Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.09.2018, 12:21

В Лукьяновском СИЗО умер арестованный - СМИ

В Лукьяновском СИЗО умер арестованный - СМИ - Фото
Фото: LIGA.net

По информации СМИ, арестованный умер от повреждения внутренних органов

Реклама
Реклама

2 сентября в Киевском следственном изоляторе нашли мертвым арестованного по подозрению в хранении наркотических веществ. Об этом сообщает Левый берег со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

По результатам судмедэкспертизы, проведенной 3 сентября, причиной смерти стало повреждение внутренних органов. Инцидент расследуют по ч.2 ст.121 УК - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. 

В Лукьяновском СИЗО после бунта заключенных "торнадовцев" объявили подозрение и взяли под стражу сотрудников изолятора.

В ходе следствия было установлено, что "торнадовцы" при помощи работников СИЗО устроили массовые беспорядки в следственном изоляторе.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: арестованный, умер, лукьяновское сизо
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Харькове ночью самодельной взрывчаткой подорвали человека
Происшествия В Харькове ночью самодельной взрывчаткой подорвали человека
В Киеве конфликт в маршрутке закончился трагедией
Киев В Киеве конфликт в маршрутке закончился трагедией
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 