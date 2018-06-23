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23.06.2018, 20:52

В Львовской области микроавтобус с иностранцами попал в ДТП

В Львовской области микроавтобус с иностранцами попал в ДТП - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Погибла иностранная гражданка, еще семь иностранцев попали в больницу

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На автодороге Ковель - Жовква недалеко от города Великие Мосты в Сокольском районе случилась авария, в результате которой погибла иностранная гражданка, еще семь иностранцев попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

В результате ДТП на Львовщине погибли иностранная гражданка, еще 7 иностранцев доставлены в медицинское учреждение.

По предварительным данным, водитель автомобиля Шкода Октавия, 59-летний житель Обухова, вероятно, заснул за рулем, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения.

Водители Тойоты и Мицубиси, которые двигались ему навстречу, вовремя отреагировали на ситуацию, съехали в кювет и сумели избежать столкновения. Пострадавших в этих автомобилях нет.

Шкода столкнулась с микроавтобусом Фольксваген ЛТ, которым управлял 35-летний житель Волынской области. В микроавтобусе находилось девять пассажиров - все иностранцы. Одна из женщин-пассажиров от полученных травм скончалась, еще семеро доставлены в медицинское учреждение. Госпитализирован и водитель Октавии. Водитель микроавтобуса от медицинской помощи отказался.

СМИ сообщают, что все пострадавшие - граждане Беларуси.

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Теги: дтп, авария, львовская область
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