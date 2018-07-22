В Марьинке прогремел взрыв, пострадали гражданские - полиция

Иллюстративное фото: скриншот с видео

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Взрыв произошел на территории частного дома в прифронтовом поселке Марьинка в Донецкой области

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В прифронтовой Марьинке Донецкой области произошел взрыв на территории частного двора, в результате которого пострадали двое гражданских. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Согласно сообщению, инцидент произошел в воскресенье, 22 июля. Полиция говорит, что хозяин дома вместе с другим мужчиной во время осмотра двора дома, в котором временно не проживают, услышали хлопок и последующий взрыв.

"Один из пострадавших наступил в собственном дворе на взрывной предмет, в результате чего произошел взрыв", - рассказали полицейские.

Отмечается, что мужчины в возрасте 45 и 43 года получили осколочные ранения тела. Их госпитализировали в больницу города Курахово. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье за террористический акт (ст. 258 УК).

18 июля сообщалось, что взрыв в жилом доме Тернополя, в результате которого пострадали мужчина и 7-летний ребенок, спровоцировала хозяйка квартиры, пытаясь совершить самоубийство.