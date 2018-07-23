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23.07.2018, 10:22

В Мариуполе на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор

В Мариуполе на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор - Фото
Фото: facebook.com/zhebrivsky

Инцидент произошел в микрорайоне Восточный

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В Мариуполе, вчера, 22 июля, во время работ в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие произошло в микрорайоне Восточный Мариуполя. В результате происшествия была повреждена дисковая борона трактора. 44-летний тракторист в медицинской помощи не нуждался.

15 ноября 2017 года в зоне АТО под Мариуполем на мине подорвался служебный автомобиль экипажа группы реагирования патрульной полиции Кальмиусского отделения, в результате чего один полицейский погиб, еще двое ранены.

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Теги: мины, мариуполь, трактор
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