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06.06.2018, 18:03

В Мариуполе пойман обстреливавший Марьинку и Красногоровку боевик

В Мариуполе пойман обстреливавший Марьинку и Красногоровку боевик - Фото
Фото: ssu.gov.ua

Став свидетелем многочисленных преступлений против местного населения и мародерства со стороны террористов, житель Мариуполя покинул бандформирование

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Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции объединенных сил, задержали в Донецкой области боевика террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что житель Мариуполя в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям, где занимал "пос"» разведчика. Находясь в составе «минометного расчета» террористов злоумышленник участвовал в обстрелах Марьинки и Красногоровки, а также с оружием в руках противодействовал силам антитеррористической операции. Став свидетелем многочисленных преступлений против населения оккупированной части Донбасса и мародерства со стороны террористов, мариуполец решил покинуть бандформирование.

Некоторое время боевик скрывался от правоохранительных органов на подконтрольной украинскойвласти территории.

Фото: ssu.gov.ua

Оперативники спецслужбы задержали бывшего боевика в Мариуполе. В рамках открытого уголовного производства задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК (участие в террористической группе или террористической организации, а также материальное, организационное или другое содействия деятельности террористической группы или террористической организации).

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее сегодня сообщалось, что СБУ задержала финансировавшего боевиков Донбасса бизнесмена.

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Теги: боевик, мариуполь, днр, сбу
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