Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.06.2018, 18:19

В Мелитополе убили охранника храма УПЦ МП

В Мелитополе убили охранника храма УПЦ МП - Фото
Наручники, арест, тюрьма

Грабители нашли и забрали 300 грн и некоторые вещи из сторожки

Реклама
Реклама

В Запорожской области двое грабителей проникли в храм УПЦ МП и избили 66-летнего сторожа. От полученных травм человек скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

"Грабители залезли на территорию храма через забор. Когда Анатолий (так звали сторожа) увидел их, началась драка. Злоумышленники жестоко избили его, разбили череп и оставили лежать на земле", - рассказал настоятель храма протоиерей Николай Лукащук.

По его словам, после этого злоумышленники зашли в столовую храма и просто сидели и выпивали там.

Сторожа утром нашла работница храма и позвонила настоятелю.

"Когда прибыл, он еще был в сознании. Однако, даже глаз не мог открыть, насколько все лицо опухло от побоев. Он сказал, что грабителей было двое. Затем его отвезли в больницу, где он почти сразу умер", - добавил настоятель.

Также в УПЦ МП сообщили, что грабители нашли и забрали 300 грн и некоторые вещи из сторожки охранника.

В полиции Мелитополя подтвердили, что произошло вооруженное нападение на недостроенную церковь, в результате которого погиб человек. Инцидент произошел в ночь на 19 июня.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: мелитополь, убийство, ограбление, упц мп
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Кто такой Крысин и почему ему дали 5 лет заключения
Происшествия Кто такой Крысин и почему ему дали 5 лет заключения
Смерть Леонида Кантера: коротко все известные факты
Происшествия Смерть Леонида Кантера: коротко все известные факты
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 