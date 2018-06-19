В Мелитополе убили охранника храма УПЦ МП

Наручники, арест, тюрьма

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Грабители нашли и забрали 300 грн и некоторые вещи из сторожки

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В Запорожской области двое грабителей проникли в храм УПЦ МП и избили 66-летнего сторожа. От полученных травм человек скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

"Грабители залезли на территорию храма через забор. Когда Анатолий (так звали сторожа) увидел их, началась драка. Злоумышленники жестоко избили его, разбили череп и оставили лежать на земле", - рассказал настоятель храма протоиерей Николай Лукащук.

По его словам, после этого злоумышленники зашли в столовую храма и просто сидели и выпивали там.

Сторожа утром нашла работница храма и позвонила настоятелю.

"Когда прибыл, он еще был в сознании. Однако, даже глаз не мог открыть, насколько все лицо опухло от побоев. Он сказал, что грабителей было двое. Затем его отвезли в больницу, где он почти сразу умер", - добавил настоятель.

Также в УПЦ МП сообщили, что грабители нашли и забрали 300 грн и некоторые вещи из сторожки охранника.

В полиции Мелитополя подтвердили, что произошло вооруженное нападение на недостроенную церковь, в результате которого погиб человек. Инцидент произошел в ночь на 19 июня.