В МИД отреагировали на обвинение в убийстве главаря ДНР

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве Александра Захарченко власть Украины

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В министерстве иностранных дел Украины заявили, что быстрая реакция МИД России на убийство главаря террористов ДНР Александра Захарченко выдает попытки РФ "прикрыть марионеток, которых поддерживает Кремль". Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"Мегамолниеносная реакция МИД РФ на убийство Захарченко свидетельствует, как минимум, о попытках РФ прикрыть марионеток, которых она поддерживает и финансирует", - написала Беца.

Сегодня в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко.

Боевики заявили, что задержали подозреваемых.

В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины.

Российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.