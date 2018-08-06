В МИД рассказали, за что 10 тысяч украинцев сидят в тюрьмах мира

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Более 6,5 тысяч граждан Украины лишены свободы по решению судов

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Более 10 тысяч граждан Украины задержаны или уже осуждены в разных странах мира. Об этом сообщил журналистам на брифинге госсекретарь МИД Андрей Заец, передает корреспондент LIGA.net.

Заец отметил, что из них более 6,5 тысяч по решению судов лишены свободы. Он подчеркнул, что консульская служба работает по каждому из задержанных, приоритетом являются политически мотивированные осуждения, приговоры к смертной казни и пожизненному заключению.

Заец напомнил, что в России находится 27 политзаключенных граждан Украины. На особом контроле ситуация с Олегом Сенцовым и Александром Кольченко.

Еще одна проблемная категория, по словам госсекретаря МИД, это украинские моряки. В Греции удерживается 150 украинских моряков, 108 из них осуждены. В Италии задержаны около 100 граждан Украины.

Он также сообщил, что многие украинцы задержаны за перевозку наркотиков, только в России таких 2300 человек.