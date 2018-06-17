В Минобороны подтвердили ранение двух украинских военных

Фото: пресс-служба Минобороны

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Жизни раненых в Донбассе украинских солдат ничего не угрожает, заверили в Министерстве обороны

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В Министерстве обороны подтвердили ранение двух украинских солдат в Донбассе.

"Сейчас их жизням ничего не угрожает. Военнослужащие были эвакуированы в госпиталь", - сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, с начала суток 17 июня потерь среди наших защитников нет.

За прошедшие сутки активность боевиков российско-оккупационных войск не уменьшилась. На луганском направлении зафиксировано 7 прицельных обстрелов. На донецком направлении за прошедшие сутки противник совершил 19 вражеских провокаций.

Наши войска ведут активную оборону и девять раз открывали огонь в ответ из штатного пехотного вооружения, сообщил Мотузяник.

Ранее сегодня штаб ООС сообщил о ранении двух солжат ВСУ и ликвидации одного боевика.