В Минобороны прокомментировали инцидент самосожжения добровольца

Фото: mil.gov.ua

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В Минобороны подчеркнули, что данная акция - это еще одна попытка Сергея Ульянова повлиять на решение суда

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Акция самосожжения, которая произошла сегодня возле здания Министерства обороны, могла быть осуществлена ​​с целью давления добровольца Сергея Ульянова на ход судебного заседания. Об этом сегодня на брифинге заявил командующий сил специальных операций ВСУ Игорь Лунев. сообщает пресс-служба ведомства.

"С 8 сентября 2017 года военнослужащий, Сергей Ульянов, был уволен из рядов ВСУ. В судебном порядке он пытается решить вопрос о выплате денежных компенсаций, а это около 120 тыс грн, за ту часть службы, которую он отсутствовал в воинской части. Сейчас идет судебный процесс по его третьему иску, хотя всего их четыре", - подчеркнул Лунев.

По его словам, два предыдущих иска Ульянов проиграл, на третье заседание не явился. "Поэтому мы можем предполагать, что данная акция - это еще одна попытка повлиять на решение суда", - подчеркнул Лунев.

Представитель Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ Андрей Коринько отметил, Вооруженные Силы Украины действуют исключительно в соответствии с законодательством, и не могут оказать какого-либо давления на решение суда.

"Все желающие смогут ознакомиться с позициями сторон 14 августа во время очередного судебного заседания, которое состоится в административном окружном суде Киева. Сегодняшняя радикальная акция имеет единственную цель - давление на судебное решение», - сказал Коринько.

26 июля 2018 года Ульянов поджег себя возле Министерства обороны.

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