В Минобороны рассказали о своей версии взрыва миномета в Ровно

Игорь Павловский

commenthover

К такому предварительному выводу пришла комиссия Минобороны еще до проведения эксперимента на полигоне

Реклама

Реклама

В Минобороны считают, что трагедия на полигоне в Ровно произошла из-за двойного заряжания миномета. Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по вопросам обороны и нацбезопасности замминистра обороны Игорь Павловский, передает корреспондент LIGA.net.

Павловский отметил, что к такому предварительному выводу пришла комиссия Минобороны еще до проведения эксперимента на полигоне.

Он также сообщил, что во время эксперимента были подорваны минометы Молот и Б11 двойным зарядом и одной миной внутри ствола, чтобы выяснить, не является ли причиной взрыва неисправная мина или миномет.

Все оружие, подорванное во время эксперимента, а также миномет, который взорвался во время трагедии, передали в институт судебных экспертиз, чтобы окончательно выяснить причину.

Павловский добавил, что, скорее всего, подтвердится первоначальная версия о двойном заряжании. Он подчеркнул, что результаты экспериментального подрыва в результате двойной зарядки минометов Молот и Б11 практически совпадают с разрывом миномета во время трагедии.

6 июля 2018 года в 05:45 на полигоне ВСУ в Ровенской области во время учений разорвало миномет. Погибли трое военных 128-й бригады, девятеро ранены. Основная версия, по данным Минобороны: нарушение мер безопасности. Прокуратура рассматривает три версии.