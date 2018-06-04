В Москве задержан украинец по подозрению в контрабанде - адвокат

Фото: ssu.gov.ua

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По словам адвоката Чудовского, украинца подозревают в контрабанде запчастей к военной технике

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В Москве 31 мая задержали гражданина Украины по подозрению в контрабанде в Украину запчастей к военной технике. Об этом сообщил адвокат Игорь Чудовский в комментарии Громадському радіо.

"Но задержан он не во время прохождения границы. Хотя контрабанда обычно квалифицируется только на границе", - рассказал Чудовский.

Он планирует обращаться в посольство Украины в России для помощи задержанному украинцу.

Как сообщил адвокат в Facebook, он намерен поехать в Москву.

"Прошу коллег порекомендовать адвокатов из Москвы для организации защиты нашего гражданина", - написал Чудовский.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выражает решительный протест в связи с незаконным задержанием в оккупированном Россией Крыму граждан Украины Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова.