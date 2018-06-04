В Москве задержан украинец по подозрению в контрабанде - адвокат

В Москве 31 мая задержали гражданина Украины по подозрению в контрабанде в Украину запчастей к военной технике. Об этом сообщил адвокат Игорь Чудовский в комментарии Громадському радіо.
"Но задержан он не во время прохождения границы. Хотя контрабанда обычно квалифицируется только на границе", - рассказал Чудовский.
Он планирует обращаться в посольство Украины в России для помощи задержанному украинцу.
Как сообщил адвокат в Facebook, он намерен поехать в Москву.
"Прошу коллег порекомендовать адвокатов из Москвы для организации защиты нашего гражданина", - написал Чудовский.
Ранее сообщалось, что МИД Украины выражает решительный протест в связи с незаконным задержанием в оккупированном Россией Крыму граждан Украины Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова.