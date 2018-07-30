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30.07.2018, 18:53

В Мукачево при задержании избили патрульного

В Мукачево при задержании избили патрульного - Фото
полиция

Нападение произошло, когда полицейские задерживали одного из четырех человек с признаками алкогольного опьянения

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29 июля, вечером в Мукачево Закарпатской области группа пьяных мужчин при задержании напала на сотрудников патрульной полиции. Один полицейский получил телесные повреждения, сообщает пресс-служба полиции области.

Нападение произошло на улице Тимирязева, когда полицейские задерживали одного из четырех человек с признаками алкогольного опьянения, которые нецензурно выражались в адрес патрульных и прохожих.

Во время задержания на место происшествия пришло еще несколько человек, которые оказали активное сопротивление и пытались избить патрульных.

По информации полиции, один из участников события ударил в лицо патрульного. Его задержали. Другие предприняли попытку побега, однако их удалось задержать.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей) УК.

На Закарпатье разоблачили прокурора Мукачевской прокуратуры при получении $600 взятки.

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Теги: полиция, задержание, избиение, патрульный, мукачево
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