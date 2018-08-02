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02.08.2018, 15:56

В МВД ожидают раскрытия нападения на Гандзюк в ближайшее время

В МВД ожидают раскрытия нападения на Гандзюк в ближайшее время - Фото
Аброськин Вячеслав

В Херсон направили представителей Главного следственного управления и Департамента стратегических расследований

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Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что в деле о нападении на сотрудницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк есть "положительные наработки", и спрогнозировал скорое раскрытие преступления. Об этом сообщает Радио Свобода.

Аброськин подтвердил, что Гандзюк предоставили государственную охрану.

Также он сообщил, что для организации работы и оказания помощи в раскрытии этого преступления в Херсон направили представителей Главного следственного управления и Департамента стратегических расследований Нацполиции, созданного для борьбы с проявлениями организованной преступности.

«В настоящее время у нас уже есть положительные наработки. Следствие продолжается. Думаю, в ближайшее время это преступление будет раскрыто, а виновные - привлечены к ответственности», - сказал Аброськин.

Ранее СМИ сообщали, что Гандзюк отказывается сотрудничать с полицией Херсона, так как считает ее коррумпированной. 

Мэр Херсона Владимир Николаенко, под руководством которого работает Гандзюк, высказал возмущение тем, что херсонская полиция открыло уголовное производство по статье Хулиганство, и потребовал передачи расследования в СБУ.

Друзья чиновницы убеждены, что нападение на нее является местью за ее проукраинскую позицию со стороны "русского мира".

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Теги: расследование, нападение, Вячеслав Аброськин, Екатерина Гандзюк
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