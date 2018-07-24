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24.07.2018, 16:25

В Николаеве объявили план-перехват: ищут "похищенного" ребенка

В Николаеве объявили план-перехват: ищут "похищенного" ребенка - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Правоохранители сомневаются в достоверности информации о похищении 9-летнего мальчика, однако объявили в городе оперативный план "Сирена"

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В Николаеве правоохранители объявили план "Сирена" из-за заявления о похищении 9-летнего мальчика. В пресс-службе ГУНП в Николаевской области сообщили, что о похищении ребенка заявил очевидец.

Прохожий утверждает, что на проспекте Центральном (Ленина) возле гастронома "Сотка" двое мужчин кавказской национальности схватили стоявшего на тротуаре мальчика примерно 9 лет. Похитители увезли ребенка в багажнике.

Прибывшая на место преступления опергруппа Центрального райотдела полиции объявила план-перехват. Во время общения с очевидцем похищения полицейские начали сомневаться в его адекватности, так как этот мужчина ранее более 30 раз сообщал о неподтвердившихся происшествиях. Других очевидцев похищения ребенка полицейским отыскать не удалось. Свидетеля доставили в местное отделение полиции для дачи показаний. 

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"Он называл то серый, то синий цвет машины похитителей и не мог описать злоумышленников", — рассказали в пресс-службе Нацполиции в Николаевской области.

Правоохранители продолжают следственные действия, опрашивают возможных свидетелей похищения ребенка и проверяют подходящие под описание автомобили. Пока что подтвердить версию о похищении не удалось. 

Ранее полиция задержала двух граждан Египта, которых подозревают в похищении сына дипломата в Киеве. Предварительно, мотивом похищения стал выкуп. 

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Теги: план-перехват, план Сирена, Николаев, похищение ребенка
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