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27.07.2018, 11:30

В Николаеве задержан военный: якобы покинул часть и убил женщину

В Николаеве задержан военный: якобы покинул часть и убил женщину - Фото
Фото: управление полиции в Николаевской области

Военнослужащего подозревают в убийстве своей знакомой; он сам вины не отрицает - говорит, что слишком много выпил

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Вчера, 26 июля, в Николаеве задержали военнослужащего части Десантно-штурмовых войск ВСУ - его подозревают в убийстве женщины. Об этом сообщает полиция Николаевской области.

22-летний военный, по версии полиции, был пьян и из-за ревности задушил 31-летнюю женщину, а потом нанес ей несколько ножевых ранений в область грудной клетки. Тело женщины нашли опущенным лицом в наполненную ванную.

Подозреваемый якобы помыл нож, оставил его на кухне, а потом забрал из квартиры ноутбук и телефон, продал их, купил билет домой и уехал.

Военный самовольно покинул часть, но потом вернулся обратно в Николаев из дома, потому что опасался, что его обвинят в дезертирстве. 

Служащего обвиняют в умышленном убийстве и воровстве. Ему может грозить от семи до 15 лет лишения свободы. 

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Теги: женщина, Николаев, убийство, военный
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