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07.06.2018, 09:57

В Никополе директор предприятия задержан на крупной взятке: фото

В Никополе директор предприятия задержан на крупной взятке: фото - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Глава предприятия требовал $12 тыс за "помощь" в согласования проектов землеустройства.

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В Никополе Днепропетровской области разоблачен директор предприятия во время получения $12 тыс неправомерной выгоды за содействие в согласовании проектов землеустройства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

«Никопольской местной прокуратурой совместно с работниками Управления защиты экономики в области и следственного отдела Никопольского отдела полиции Главного управления Национальной полиции Украины в области в рамках уголовного производства, начатого по факту злоупотребления влиянием (ч.3 ст.369-2 УК Украины) разоблачили директора предприятия во время получения неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

Указанное лицо требовало от представителя судоходной компании, расположенной в Никополе, взятку в сумме $12 тыс, мотивируя это тем, что только оно имеет влияние на должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов Украины и «поможет» решить вопрос относительно согласования проектов землеустройства по организации и установлению границ земель водного фонда.

6 июня 2018 года во время получения денег директора предприятия задержали полицейские. 

Фото: dnipr.gp.gov.ua

В настоящее время готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369-2 УК Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Накануне сообщалочь, что сотрудники СБУ задержали предпринимателя, который производил и продавал средства индивидуальной защиты органов дыхания террористическим организациям Д/ЛНР. 

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Теги: взятка, Никополь, корруп
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