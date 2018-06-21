Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
21.06.2018, 21:53

В Новоград-Волынском обокрали квартиру мэра

В Новоград-Волынском обокрали квартиру мэра - Фото
Виктор Весельский Фото: facebook.com/Новоград-Волинська-міська-рада

Украли деньги, паспорт, часы, запонки и держатели для галстука

Реклама
Реклама

В Новоград-Волынском Житомирской области воры проникли в квартиру, которую арендует мэр города Виктор Весельский, и украли документы, $12 тыс, часы и другие ценные вещи. Об этом сообщает отдел информации и связей с общественностью горсовета.

Согласно сообщению, воры проникли в квартиру 20 июня.

Кроме денег, которые, как утверждают в горсовете, задекларированы, из квартиры мэра пропали биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу, 10 наручных часов, 5 пар мужских запонок и 10 держателей для галстуков.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст. 185 ч. 4 (Кража) УК.

Министр внутренних дел Арсен Аваков недавно заявил, что на территории Украине находится от 80 до 100 воров в законе.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Новоград-Волынский, кража, квартира, виктор весельский, вор
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Цены на топливо могут вырасти еще на 1,5 грн
ТЭК Цены на топливо могут вырасти еще на 1,5 грн
В Новограде-Волынском заблокировали отгрузки российского ДТ
ТЭК В Новограде-Волынском заблокировали отгрузки российского ДТ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 