В Новоград-Волынском обокрали квартиру мэра

В Новоград-Волынском Житомирской области воры проникли в квартиру, которую арендует мэр города Виктор Весельский, и украли документы, $12 тыс, часы и другие ценные вещи. Об этом сообщает отдел информации и связей с общественностью горсовета.
Согласно сообщению, воры проникли в квартиру 20 июня.
Кроме денег, которые, как утверждают в горсовете, задекларированы, из квартиры мэра пропали биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу, 10 наручных часов, 5 пар мужских запонок и 10 держателей для галстуков.
По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст. 185 ч. 4 (Кража) УК.
Министр внутренних дел Арсен Аваков недавно заявил, что на территории Украине находится от 80 до 100 воров в законе.