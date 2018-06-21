В Новоград-Волынском обокрали квартиру мэра

Виктор Весельский Фото: facebook.com/Новоград-Волинська-міська-рада

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Украли деньги, паспорт, часы, запонки и держатели для галстука

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В Новоград-Волынском Житомирской области воры проникли в квартиру, которую арендует мэр города Виктор Весельский, и украли документы, $12 тыс, часы и другие ценные вещи. Об этом сообщает отдел информации и связей с общественностью горсовета.

Согласно сообщению, воры проникли в квартиру 20 июня.

Кроме денег, которые, как утверждают в горсовете, задекларированы, из квартиры мэра пропали биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу, 10 наручных часов, 5 пар мужских запонок и 10 держателей для галстуков.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст. 185 ч. 4 (Кража) УК.

Министр внутренних дел Арсен Аваков недавно заявил, что на территории Украине находится от 80 до 100 воров в законе.