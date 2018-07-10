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10.07.2018, 16:01

В Одессе автомобиль врезался в забор: погиб ребенок

В Одессе автомобиль врезался в забор: погиб ребенок - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В результате аварии трое человек находятся в реанимации, погиб 5-летний мальчик

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В Одессе водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

"Мужчина вместе с двумя взрослыми пассажирами в тяжелом состоянии, его сын умер по дороге в больницу", - отметили в пресс-службе. Ребенку было пять лет.

По предварительным данным, около часа ночи на улице Неждановой водитель автомобиля Тойота Королла превысил скорость и на повороте съехал с дороги прямо в забор частного домовладения.

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. 

4 апреля 2018 года в пригороде Чернигова легковой автомобиль Geely лоб в лоб столкнулся с автомобилем Газель. В результате погибли три человека.

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Теги: дтп, одесса, ребенок
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