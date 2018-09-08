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08.09.2018, 23:12

В Одессе BMW вылетел на тротуар - 3 пешехода погибли: фото

В Одессе BMW вылетел на тротуар - 3 пешехода погибли: фото - Фото
Фото: facebook.com/gunp.odessa

Два человека погибли на месте, еще один скончался в скорой помощи

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В Одессе на Фонтанской дороге автомобиль BMW столкнулся с другой машиной и вылетел на тротуар, сбив пешеходов. В результате ДТП 3 человека погибли, еще 4 пострадали. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции Одесской области.

Водитель BMW, двигаясь на большой скорости, совершил столкновение с автомобилем Skoda. В результате столкновения автомобиль отбросило на обочину, где в это время находились прохожие, говорится в сообщении.

Советник главы полиции Одесской Руслан Форостяк написал, что, по предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением и после столкновения с другим авто сбил людей, стоявших на остановке общественного транспорта.

В полиции отметили, что два человека погибли на месте, еще один скончался в скорой помощи.

7 сентября в Коломые Ивано-Франковской области в результате ДТП погибли три человека, из них двое детей, девять человек пострадали. 

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Теги: дтп, одесса, смертельное дтп
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