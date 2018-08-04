В Одессе девочки-подростки избили сверстницу: полиция расследует

Полиция расследует издевательство над девочкой в Одессе, которое было снято на видео и распространено в сети. Об этом сообщает управление Нацполиции в Одесской области.
На видео группа несовершеннолетних 13-14 лет наносит удары ногами и кулаками и издевается над знакомой им девушкой. Инцидент произошел 27 июля.
Причиной конфликта между девочками стал мальчик, который начал ухаживать за потерпевшей, а раньше встречался с одной из напавших. Сначала это было словесное разбирательство, а потом группа девочек устроила драку.
Родителей всех девочек, напавших на свою знакомую, привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
Открыто уголовное дело по ч.2 ст.296 УК - хулиганство.
В июле этого года в Одесской области 13-летний мальчик в состоянии алкогольного опьянения, поссорившись с друзьями, сломал 54 креста на кладбище.