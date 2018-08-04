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04.08.2018, 14:40

В Одессе девочки-подростки избили сверстницу: полиция расследует

В Одессе девочки-подростки избили сверстницу: полиция расследует - Фото
Скриншот видео

Группа девочек возрастом 13-14 лет избила свою знакомую и сняла это на видео. Конфликт произошел из-за мальчика

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Полиция расследует издевательство над девочкой в Одессе, которое было снято на видео и распространено в сети. Об этом сообщает управление Нацполиции в Одесской области. 

На видео группа несовершеннолетних 13-14 лет наносит удары ногами и кулаками и издевается над знакомой им девушкой. Инцидент произошел 27 июля. 

Причиной конфликта между девочками стал мальчик, который начал ухаживать за потерпевшей, а раньше встречался с одной из напавших. Сначала это было словесное разбирательство, а потом группа девочек устроила драку. 

Родителей всех девочек, напавших на свою знакомую, привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.296 УК - хулиганство. 

В июле этого года в Одесской области 13-летний мальчик в состоянии алкогольного опьянения, поссорившись с друзьями, сломал 54 креста на кладбище. 

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Теги: одесса, уголовное дело, подростки, девочки
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