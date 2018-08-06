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06.08.2018, 12:03

В Одессе директор фирмы за взятки делал документы морякам: видео

В Одессе директор фирмы за взятки делал документы морякам: видео - Фото
Фото: npu.gov.ua

Полиция задержала предпринимателя в момент получения взятки в сумме 10 тыс 500 грн

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Директор одной из крюинговых компаний Одессы получал взятки в интересах иностранцев и граждан Украины за изготовление документов, необходимых для трудоустройства на зарубежные судна на различных должностях моряков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

Мужчину задержали сотрудники полиции при передаче ему клиентом 10 тыс 500 грн.

Правоохранители провели обыск, во время которого  обнаружили и изъяли документы, связанные с трудоустройством моряков за рубежом, документы, связанные с предоставлением им соответствующей квалификации, печати предприятия по трудоустройству иностранцев и граждан Украины за рубежом, а также денежные средства, мобильные телефоны, компьютерную технику.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса.

Фигуранту дела предъявили подозрение в совершении данного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

14 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности разоблачили на взятке старшего следователя отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта одного из одесских райотделов полиции.

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Теги: одесса, взятка, моряки, директор фирмы
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