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07.08.2018, 16:48

В Одессе мужчину посадили в СИЗО за издевательства над котятами

В Одессе мужчину посадили в СИЗО за издевательства над котятами - Фото
Фото: facebook.com/ruslan.forostyak

Представитель полиции подчеркнул, что это стало возможным благодаря давлению зоозащитников и их сотрудничеству с правоохранительными органами

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Одесский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога подозреваемому в издевательствах над животными, ранее судимому местному жителю, которого местные СМИ называют "живодером". Об этом в Facebook сообщил советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк.

О семье, которая брала домой бездомных животных, над которыми впоследствии издевался и убивал мужчина, писали многие одесские СМИ. В мае, на сайте Думская была опубликован большой материал об этой истории - Дикость: в Одессе семья живодеров «усыновляет» животных лишь затем, чтобы их мучить и убивать.

Женщина в интервью изданию утверждала, что издевается над животными ее сожитель, ранее судимый за изнасилование и умышленное убийство. Часто это происходит на глазах у ее 10-летнего сына, что плохо сказалось на его психическом состоянии.

Сегодня, по информации Форостяка, мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.299 (Жестокое обращение с животными) УК.

Представитель полиции подчеркнул, что это стало возможным благодаря давлению зоозащитников и их сотрудничеству с правоохранительными органами.

Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт против 44-летнего киевлянина, который выбросил с 7 этажа щенка.

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Теги: сизо, одесса, животные, издевательства, живодер
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