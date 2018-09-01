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01.09.2018, 12:23

В Одессе обокрали музыкантов известной украинской группы

В Одессе обокрали музыкантов известной украинской группы - Фото
Фото: facebook.com/klavishko

Похитили музыкальные инструменты и оборудование

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В Одессе ограбили украинскую группу СКАЙ, которая приехала в город на гастроли. У музыкантов похитили инструменты и аппаратуру. Об этом в Facebook сообщили музыканты рок-группы.

Инцидент произошел 31 августа в районе 13-й станции Большого Фонтана - на стоянке обокрали микроавтобус, на котором гастролирует группа.

Были похищены ламповый усилитель, бас-гитары, синтезаторы, акустическая гитара и многое другое. Ограбление было совершено ориентировочно с 13.00 до 17.00.

28 августа в Тернополе на вокзале задержали группу полицейских, занимавшихся грабежом. Пятеро сотрудников полиции в возрасте от 27 до 37 лет занимались вымогательством и грабежом в общественных местах. Злоумышленники подходили к людям без документов, курившим или находившимся в состоянии алкогольного опьянения и задерживали их. После этого полицейские предлагали откупиться от уголовной ответственности. Если у жертв ограбления не было нужной суммы, злоумышленники забирали драгоценные вещи, телефоны или украшения.

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Теги: одесса, ограбление
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