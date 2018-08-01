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01.08.2018, 19:45

В Одессе полицейская устроила ДТП и вела себя вызывающе: видео

В Одессе полицейская устроила ДТП и вела себя вызывающе: видео - Фото
Фото: Facebook Дмитрия Кравчука

На инцидент уже отреагировал советник главы Одесского главка Нацполиции

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В Одессе следователь полиции устроила ДТП с припаркованным автомобилем, после чего, во время прохождения теста на драгере, вела себя вызывающе, нецензурно выражаясь и демонстрируя на камеру свое нижнее белье. Об этом сообщил представитель Дорожного контроля Дмитрий Кравчук в Facebook.

"Пьяная полицейская, а точнее следователь приморского отделения полиции в Одессе Марышева Наталья Владимировна совершила ДТП со стоящей на обочине машиной. На экспертизе в медучреждении драгер показал 2.23 промиле, а в моче обнаружено 3.46. В состоянии алкогольного опьянения", - написал Кравчук.

Он также опубликовал соответствующее видео.

На инцидент отреагировал советник главы Одесского главка Нацполиции Руслан Форостяк в своем Facebook.

Он подтвердил, что в ДТП участвовала "представитель правоохранительных органов Одесской области, следователь одного из отделов полиции". По предварительным данным, женщина была в состоянии алкогольного опьянения, отметил Форостяк.

"Позиция руководства Национальной полиции Украины и одесского ГУНП - однозначная для таких случаев. Служебная проверка данного факта и представление на увольнение из правоохранительных органов", - написал Форостяк.

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Теги: дтп, полицейская, одесса, руслан форостяк, наталья марышева, белье
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