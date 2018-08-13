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13.08.2018, 15:49

В Одессе получил почти пятилетний срок сепаратист-диверсант

В Одессе получил почти пятилетний срок сепаратист-диверсант - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Мужчина, как считают правоохранители и суд, должен был убить "известного в городе общественного активиста" и тем самым вызвать дестабилизацию региона

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Завербованный российскими спецслужбами диверсант, который готовил теракт на территории Одесской области, получил пять лет тюрьмы. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники установили, что по указанию кураторов из РФ злоумышленник в августе-сентябре 2015 года, находясь в составе одной из сепаратистских организаций приморского города, "разрабатывал и отрабатывал план убийства известного в городе общественного активиста путем совершения теракта".

По замыслу, это преступление должно было вызвать широкий общественный резонанс и дестабилизацию ситуации в регионе, пишет СБУ. Его планы были раскрыты, а сам злоумышленник в сентябре 2015 года - задержан.

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Приморский райсуд Одессы признал диверсанта виновным по трем статьям Уголовного кодекса. Приговор суда - четыре года и восемь месяцев заключения - вступил в силу.

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Теги: одесса, война в донбассе, убийство, спецслужбы, диверсант, активист
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