В Одессе пытались захватить предприятие: задержаны 20 человек

Фото: Нацполиция

commenthover

По информации правоохранителей, суть инцидента - в конфликте людей, которые считают себя владельцами объектов предпрития

Реклама

Реклама

В Одессе группа людей в балаклавах и с оружием пыталась захватить предприятие. Об этом сообщает управление полиции в Одесской области.

20 человек задержаны. Как утверждают правоохранители, они ворвались на территорию предприятия, побили охрану и мешали работе.

Предварительно установлено, что инцидент связан со спором между людьми, которые считаются себя владельцами размещенных на территории предприятия объектов.

Задержанные - сотрудники частной охранной фирмы. У них изъяли оружие, газовые баллончики, предметы, похожие на светло шумовые гранаты. Открыто уголовное дело по ч.4 ст. 296 (хулиганство).