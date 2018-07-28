В Одессе пытались захватить предприятие: задержаны 20 человек

В Одессе группа людей в балаклавах и с оружием пыталась захватить предприятие. Об этом сообщает управление полиции в Одесской области.
20 человек задержаны. Как утверждают правоохранители, они ворвались на территорию предприятия, побили охрану и мешали работе.
Предварительно установлено, что инцидент связан со спором между людьми, которые считаются себя владельцами размещенных на территории предприятия объектов.
Задержанные - сотрудники частной охранной фирмы. У них изъяли оружие, газовые баллончики, предметы, похожие на светло шумовые гранаты. Открыто уголовное дело по ч.4 ст. 296 (хулиганство).