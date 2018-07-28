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28.07.2018, 13:56

В Одессе пытались захватить предприятие: задержаны 20 человек

В Одессе пытались захватить предприятие: задержаны 20 человек - Фото
Фото: Нацполиция

По информации правоохранителей, суть инцидента - в конфликте людей, которые считают себя владельцами объектов предпрития

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В Одессе группа людей в балаклавах и с оружием пыталась захватить предприятие. Об этом сообщает управление полиции в Одесской области. 

20 человек задержаны. Как утверждают правоохранители, они ворвались на территорию предприятия, побили охрану и мешали работе. 

Предварительно установлено, что инцидент связан со спором между людьми, которые считаются себя владельцами размещенных на территории предприятия объектов.

Задержанные - сотрудники частной охранной фирмы. У них изъяли оружие, газовые баллончики, предметы, похожие на светло шумовые гранаты. Открыто уголовное дело по ч.4 ст. 296 (хулиганство). 

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Теги: полиция, одесса, рейдерство, захват предприятия
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