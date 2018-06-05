В Одессе ранили ножом ведущего Суспільного мовлення

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По словам Виталия Устименко, на него напали двое спортивной внешности, когда они с другом вышли из здания редакции

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В Одессе двое неизвестных напали с ножом на ведущего Суспільного мовлення, лидера местного Автомайдана Виталия Устименко. Об этом он сам сообщил на видеозаписи, опубликованной в Facebook Олегом Шпаком.

По словам Устименко, на него напали двое спортивной внешности, когда они с другом вышли из здания редакции Суспільного телебачення. Журналист рассказал, что его начали избивать, повалили на землю и после этого нанесли удар колющим предметом.

Устименко считает, что нападавшие хотели попасть ему в почку, но промахнулись и попали в бедро.

Он вызвал скорую помощь и полицию.

Как известно, Устименко также является членом Совета общественного контроля НАБУ.

1 июня в шотландском городе Гринок вооруженный ножом мужчина напал на полицейских. Двое правоохранителей госпитализированы. По подозрению в нападении арестован 43-летний мужчина.