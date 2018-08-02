В Одессе совершено покушение на активистов: фото, видео

Фото: facebook.com/grig.cozma

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Водитель якобы умышленно направил грузовик на автомобиль активистов

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В Одессе сегодня неизвестные совершили покушение на общественных активистов Михаила Кузаконя и Григория Козьму. Об этом Козьма сообщил у себя в Facebook.

"Только что на меня и Михаил Кузаконь совершено нападение с использованием грузовика, который на большой скорости целенаправленно въехал в машину, водитель выпрыгнул из авто еще на ходу и побежал. Водитель скрылся на заранее ждущем его мопеде. По моей памяти их было трое. Я успел выпрыгнуть и остался цел. Михаил тоже цел", - отметил Козьма.

По его словам, на улице играли дети. Пострадавшие вызвали полицию.

Очевицы уточнили, что грузовик въехал в автомобиль активистов, к ним подъехал человек на мопеде и сказал, чтобы они тут не играли, так как опасно. Позже, на этом мопеде скрылся водитель грузовика.

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