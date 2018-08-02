В Одессе волна смыла мужчину с пирса: водолазы ищут тело

Иллюстративное фото: unsplash.com

commenthover

Помочь неизвестному не смогли из-за сильного шторма

Реклама

Реклама

На пляже на 10-ой станции Фонтана в Одессе сильная волна смыла неизвестного с пирса. Мужчину унесло в море, сообщает Думская со ссылкой на очевидцев.

Неизвестного унесло в море во время шторма. Очевидец рассказал, что помочь мужчине пытались спасатели, однако из-за сильного шторма не смогли ничего сделать. На пирс прибыли правоохранители, водолазы ищут тело мужчины.

Очевидец рассказал, что море штормит уже второй день, причалы заливает волнами, и пожаловался на бездействие администрации.

Читайте также: Спасатели рассказал, сколько человек утонули в 2018 году на воде

"Уже второй день ветрено и причалы заливает волнами. На пляже нет ни одного стоящего у пирса и запрещающего любопытным из села гулять по пирсу во время шторма. Нет ни одного объявления о запрете", — прокомментировал случившееся очевидец.

28 июля на побережье Азовского моря, в Приморске и на Обиточной косе в Запорожской области спасатели вытащили из размытых дорог 36 автомобилей и эвакуировали 86 человек. На побережье моря начался сильный ливень, из-за чего в Приморске на косе размылась дорога и образовались промоины.