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02.08.2018, 10:29

В Одессе волна смыла мужчину с пирса: водолазы ищут тело

В Одессе волна смыла мужчину с пирса: водолазы ищут тело - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com

Помочь неизвестному не смогли из-за сильного шторма

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На пляже на 10-ой станции Фонтана в Одессе сильная волна смыла неизвестного с пирса. Мужчину унесло в море, сообщает Думская со ссылкой на очевидцев.

Неизвестного унесло в море во время шторма. Очевидец рассказал, что помочь мужчине пытались спасатели, однако из-за сильного шторма не смогли ничего сделать. На пирс прибыли правоохранители, водолазы ищут тело мужчины.

Очевидец рассказал, что море штормит уже второй день, причалы заливает волнами, и пожаловался на бездействие администрации.

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"Уже второй день ветрено и причалы заливает волнами. На пляже нет ни одного стоящего у пирса и запрещающего любопытным из села гулять по пирсу во время шторма. Нет ни одного объявления о запрете", — прокомментировал случившееся очевидец.

28 июля на побережье Азовского моря, в Приморске и на Обиточной косе в Запорожской области спасатели вытащили из размытых дорог 36 автомобилей и эвакуировали 86 человек. На побережье моря начался сильный ливень, из-за чего в Приморске на косе размылась дорога и образовались промоины.

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Теги: одесса, море, волна, шторм, пирс
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