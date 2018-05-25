Атака на экс-главу Правого сектора Одессы: подозреваемого взяли

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Полиция также установила личность второго подозреваемого, который был убит при покушении на Сергея Стерненко

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Полиция Одесской области установила местонахождение и задержала второго нападавшего на экс-руководителя одесской ячейки Правого сектора Сергея Стерненко. Об этом написал в Facebook советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.

Он подтвердил, что первый нападавший погиб на месте событий, а второй получил телесные повреждения.

Кроме того получил телесные повреждения сам Стерненко, он направлен в медицинское учреждение где ему оказали помощь, жизни и здоровью активиста пока ничего не угрожает.

Личность погибшего установлена. Детали происшествия в полиции обещали обнародовать позже.

25 мая Стерненко рассказал, что на него совершили нападение поздно вечером на улице Фонтанская дорога в Одессе, когда он возвращался домой. В ходе столкновения экс-руководитель Правого сектора получил ножевое ранение в руку. На месте происшествия полицейские обнаружили тело вероятного нападающего с колото-резаными ранами живота. По словам Стерненко, нападавших было двое. Это уже третье нападение на него.