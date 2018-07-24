В одесском сквере обнаружили труп молодого мужчины

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Очевидцы обвиняют халатных медиков скорой помощи в смерти неизвестного

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В Старобазарном сквере Одессы нашли тело молодого мужчины. Очевидцы уверяют, что накануне его отказались госпитализировать врачи скорой помощи, передает Думская.

По словам очевидцев молодой человек находился в сквере с вечера.

"Утром был на газоне возле памятника, уже едва живой, кофейники ему дали кофе, полили водой, он немного пришел в себя, пересадили под дерево. Там вызвали скорую. Он назвался Сергеем", – сообщили очевидцы.

Врачи, прибывшие по вызову, осмотрели мужчину и измерили ему давление. Медики спросили, готов ли он госпитализироваться, на что мужчина ответил "что-то нечленораздельное". Один из врачей скорой помощи принял его бормотание за отказ от госпитализации.

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Позже мужчину нашли мертвым и вызвали полицию на освидетельствование. Правоохранители считают, что причиной смерти может быть алкогольное или наркотическое отравление. Тело отправили на проведение судебно-медицинских экспертиз для установления причин смерти.

Правоохранители решают вопрос об открытии дела по ч.1 ст.115 УК Украины.

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