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24.07.2018, 14:37

В одесском сквере обнаружили труп молодого мужчины

В одесском сквере обнаружили труп молодого мужчины - Фото
Фото: открытые источники

Очевидцы обвиняют халатных медиков скорой помощи в смерти неизвестного

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В Старобазарном сквере Одессы нашли тело молодого мужчины. Очевидцы уверяют, что накануне его отказались госпитализировать врачи скорой помощи, передает Думская.

По словам очевидцев молодой человек находился в сквере с вечера.

"Утром был на газоне возле памятника, уже едва живой, кофейники ему дали кофе, полили водой, он немного пришел в себя, пересадили под дерево. Там вызвали скорую. Он назвался Сергеем", – сообщили очевидцы.

Врачи, прибывшие по вызову, осмотрели мужчину и измерили ему давление. Медики спросили, готов ли он госпитализироваться, на что мужчина ответил "что-то нечленораздельное". Один из врачей скорой помощи принял его бормотание за отказ от госпитализации. 

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Позже мужчину нашли мертвым и вызвали полицию на освидетельствование. Правоохранители считают, что причиной смерти может быть алкогольное или наркотическое отравление. Тело отправили на проведение судебно-медицинских экспертиз для установления причин смерти. 

Правоохранители решают вопрос об открытии дела по ч.1 ст.115 УК Украины.

Ранее в Харьковской области 17-летний юноша решил покончить жизнь самоубийством на глазах у своей матери. Во время приступа агрессии подросток ударил себя ножом в грудь.

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Теги: полиция, одесса, смерть, медики, скорая помощь, неизвестный
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