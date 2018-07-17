В одесской колонии рассказали, как удалось бежать заключенным

Фото: скриншот с видео

commenthover

Один из бежавших отбывал срок за изнасилование ребенка

Реклама

Реклама

Трое заключенных Южной исправительной колонии №51 сбежали, разбив стену овощехранилища. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник учреждения Тагир Ахмедов, передает Укринформ.

После этого беглецы отодвинули защитное ограждение и спрыгнули с забора на Люстдорфскую дорогу Одессы, рассказал Ахмедов.

Как заключенные из разных блоков попали в овощехранилище, сейчас выясняется, сообщил он. Пока что ни один из беглецов не задержан. К их розыску привлечены 15 специальных подразделений полиции и Нацгвардии.

Сведения о побеге внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Чиновник уточнил, что двое бежавших заключенных отбывали сроки за кражи, а третий - за изнасилование ребенка. Они должны были освободиться в 2020-2027 годах.

Сегодня около 04:00 из одесской колонии сбежали трое заключенных 1992, 1995 и 1997 годов рождения.