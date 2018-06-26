В Одесской области избили и ограбили журналиста: фото

Фото: facebook.com/Антонов

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По словам журналиста Владислава Антонова, на него напали трое неизвестных

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В курортном городе Затока Одесской области было совершено нападение на главного редактора портала dtp.kyiv.ua Владислава Антонова. Об этом сообщает Институт массовой информации.

Антонов у себя в Facebook уточнил, что на него напали неизвестные.

"Ужасы отдыха: утро начался не с кофе. Рано утром в Заливе, у центра, трое неизвестных напали на нас. Один начал брызгать в лицо перцовым баллончиком, затем прилетел удар по голове, и в процессе сорвали цепочку и почистили карманы ", - сказал Антонов.

28 августа 2017 года в Овидиопольском районе Одесской области были задержаны трое мужчин, подозреваемые в нападении на главного редактора местного издания Надднестрянская правда Романа Варшанидзе.