В Одесской области на базе отдыха произошел взрыв - видео

Фото: od.npu.gov.ua

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27-летний человек получил ожоги рук, ног и лица

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В Одесской области на территории базы отдыха в поселке Затока произошел взрыв, 27-летний человек получил ожоги рук, ног и лица. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Пострадавшего отправили в больницу. На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

В полиции отмечают, что предварительная причина - взрыв газо-воздушной смеси во время подготовки к поджогу.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства, предварительная квалификация - статья 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

20 мая сообщалось, что в Индустриальном районе Днепра возле кафе взорвалось неизвестное устройство.