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05.06.2018, 11:24

В Одесской области неизвестный стрелял в депутата горсовета

В Одесской области неизвестный стрелял в депутата горсовета - Фото
Фото: od.npu.gov.ua

В больницу госпитализировали 54-летнего мужчину

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Сегодня ночью неизвестный из травматического оружия ранил депутата Черноморского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

"54-летнего мужчину госпитализировали с травматическими повреждениями бедра. Его жизни ничего не угрожает", - отметили в пресс-службе.

Предварительно установлено, что инцидент произошел около 01:00 возле дома потерпевшего. "К его автомобилю подбежал неизвестный и, совершив несколько выстрелов из травматического оружия через водительское окно, с места происшествия скрылся", - уточ6нили в пресс-службе.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Принимаются меры по установлению и задержанию лица, совершившего преступление.

В ночь на понедельник, 4 июня, в селе Гореничи Киевской области в автомобиле Range Rover полицейские обнаружили тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельными ранениями. 

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Теги: полиция, стрельба, одесская область
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