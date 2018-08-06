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06.08.2018, 16:36

В Одесской области полицейский избил юношу: проводится проверка

В Одесской области полицейский избил юношу: проводится проверка - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

19-летнего юношу избили за оскорбления правоохранителей

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В Тарутино Одесской области полицейские избили местного жителя. Между правоохранителями и 19-летним юношей возник словесный спор, переросший в рукоприкладство, сообщает Украинская Служба Информации.

Полицейский превысил полномочия и ударил 19-летнего жителя Одесской области. Позже правоохранитель выбил камеру из рук очевидца, снимавшего инцидент на видео. Ролик опубликовали на YouTube.

Свидетель сообщил, что пострадавший назвал полицейского "мусор", правоохранители резко отреагировали на оскорбление.

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Советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook сообщил, что по факту распространенного в соцсетях видео инспекция по личному составу ГУНП проводит проверку. Фостяк отметил, что полицейские осуждают поведение своих коллег.

3 августа в Стокгольме во время проведения проверки в центральном районе Васастан в связи с "угрожающей ситуацией" полицейские открыли огонь. Правоохранители выстрелили в 20-летнего парня с синдромом Дауна и аутизмом, который вышел из дома с игрушечным пистолетом. От полученного ранения юноша умер в больнице.

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Теги: проверка, полицейские, избиение, оскорбление
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