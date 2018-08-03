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03.08.2018, 13:11

В оккупированном Симферополе крымский татарин поджег себя: фото

В оккупированном Симферополе крымский татарин поджег себя: фото - Фото
Фото: ru.krymr.com

Мужчина облился горючей жидкостью и поджег себя знак протеста против произвола оккупантов

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В центре Симферополя 3 августа активист "поляны протеста Стрелковая" пытался совершить акт самосожжения, сообщает Крым.Реалии.

"Один из крымских татар, активистов "поляны протеста", облил себя горючей жидкостью и поджег себя, однако собравшимся удалось оперативно потушить загоревшуюся одежду на нем", - говорится в сообщении.

Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола российских оккупантов.

Сегодня жители "поляны протеста Стрелковая", которые накануне протестовали против строительства забора, пришли к зданию подконтрольной Кремлю Симферопольской городской администрации и потребовали встречи с "властями".

На месте "поляны протеста Стрелковая", где крымские татары возвели дома, готовятся строить новый район на 9 тысяч человек под названием "Крымская роза". Кроме жилых домов, планируют возвести школы, детские сады, спортивные комплексы и магазины. Сейчас там живут преимущественно репатрианты.​

26 июля 2018 года в поселке Курское в Белогорском районе временно оккупированного россиянами Крыма проходили массовые обыски у крымских татар сразу по четырем адресам.

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Теги: Крым, акт самосожжения, поляна протеста Стрелковая
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