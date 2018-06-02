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02.06.2018, 11:58

В Пивденном нет света, многие дома разрушены - министерство

В Пивденном нет света, многие дома разрушены - министерство - Фото
Фото: скриншот с видео

Однако проводить принудительную эвакуацию жителей пока не планируют

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Штаб объединенных сил запретил передвижение частного транспорта в недавно освобожденном селе Пивденное Донецкой области из-за постоянных обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Такое решение штаба связано с тем, что все местные дороги находятся в зоне прямого поражения из стрелкового оружия со стороны боевиков, и в случае фиксации перемещений они открывают огонь.

В министерстве сообщили, что за последние двое суток в результате таких действий из семи автомобилей, которые оставались в районе «Чигари», два сгорели.

По данным ведомства, в населенном пункте остается почти 70 мирных жителей, из них четверо детей в возрасте от 10 до 16 лет. Там нет электроснабжения. Многие дома местных жителей разрушены из-за обстрелов.

В Торецке предложили разместить всех жителей Пивденного на территории школы, где есть жилой корпус. Однако проводить принудительную эвакуацию пока не планируют.

"Проводить принудительную эвакуацию граждан пока не планируется", - отметили в министерстве, однако добавили, что военные ВСУ помогают желающим покинуть село жителям перевозить личные вещи.

17 мая командование объединенных сил сообщило об улучшении тактического положения обороны украинской армии на Горловском направлении - военные 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила взяли под контроль населенный пункт Пивденное (Чигири).

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Теги: обстрел, эвакуация, Пивденное, єлектричество
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