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14.07.2018, 23:20

В Польше погиб украинский строитель

В Польше погиб украинский строитель - Фото
Фото: polradio.pl

Мужчина упал с крыши и умер на месте

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52-летний гражданин Украины, который работал в Польше на строительстве супермаркета в Шамотулах (Великопольское воеводство), упал с крыши и погиб на месте. Об этом сообщает Польское радио.

Обстоятельства трагического инцидента расследуют полиция, прокуратура и государственная инспекция труда. Трагедия произошла сегодня, 14 июля, в первой половине дня.

Представитель уездной комендатуры полиции в Шамотулах Эвелина Грабова сообщила, что в связи с инцидентом на место происшествия отправили вертолет. 

14 июля сообщалось, что в городе Анталия в Турции умер 57-летний украинский турист из Запорожья. У украинца, который поехал на отдых вместе с женой, шесть дней назад произошла потасовка с россиянином из соседнего отеля. Украинец шесть дней пробыл в коме и умер в ночь с 13 на 14 июля. 

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Теги: польша, стройка, гибель, несчастный случай
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