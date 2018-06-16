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16.06.2018, 09:43

В Польше украинец перевозил 30 человек в двухместном минибусе

В Польше украинец перевозил 30 человек в двухместном минибусе - Фото
Фото: wikipedia.org/Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

Пассажиры ехали, стоя в багажном отделении

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В Польше, в городе Тшебница, дорожная полиция задержала водителя минибуса, который перевозил в нем 30 человек. Транспортное средство предназначено для перевозки только двух человек. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на представителя полиции Нижнесилезского воеводства Камиля Ринкевича.

По словам полицейского, в багажном отсеке минибуса, который задержала для проверки дорожная полиция, путешествовало стоя 30 человек.

"Водитель не имел действительного страхования на транспортное средство, которому, кроме того, не было разрешено движение", - сказал Ринкевич.

Водителем оказался 21-летний гражданин Украины, его оштрафовали и лишили водительских прав.

15 июня в Сумской области вблизи села Ревы Недрыгайловского района перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе 13-летний подросток.

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Теги: украинцы в польше
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