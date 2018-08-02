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02.08.2018, 16:25

В Польше украинку арестовали за попытку убить своего ребенка

В Польше украинку арестовали за попытку убить своего ребенка - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Украинке может грозить пожизненное заключение, если экспертиза докажет ее вменяемость

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В Люблине суд арестовал 36-летнюю украинку, которая родила ребенка в туалете фабрики по переработке фруктов и овощей и оставила его в пластиковом контейнере. Об этом сообщил прокурор окружной прокуроратуры, передает Польское радио.

Женщину подозревают в покушении на убийство собственного ребенка. Ее арестовали на три месяца. Украинке может грозить пожизненное заключение. 

В ближайшее время женщина должна пройти психиатрическую экспертизу. 

25 июля украинка отлучилась от работы на конвейере, ее пошла искать сестра и нашла женщину в крови. Сестра начала паниковать и привлекла внимание остальных работников. Позже в контейнере нашли ребенка.

Украинка законно работала на предприятии, в августе у нее должен был закончится контракт. 

В Польше двоих украинцев подозревают в ограблении круглосуточного пункта обмена валют, их задержали при попытке незаконно пересечь украинско-польскую границу. 

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Теги: польша, ребенок, арест, украинка
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